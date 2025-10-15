Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü titiz takipte kritik bir başarı elde etti. Kentin stratejik geçiş rotasında şüpheli bir aracı izleyen ekipler, gece saatlerinde harekete geçti. Düğün konvoyu izlenimi yaratmak için havlu ve süslemelerle kamufle edilen otomobil, rutin kontrolde durduruldu.



Araçtaki 5 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araçta yolcu olarak bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 Türk vatandaşı yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın Edirne sınırına yakın konumu nedeniyle benzer girişimlerin arttığını belirterek, istihbarat odaklı devriyeleri yoğunlaştırdı. Yakalananlar ifadeye çekilirken, göçmenler sınır dışı prosedürüne yönlendirildi.