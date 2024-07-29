Düğün çıkışı facia: Biri bebek 4 kişi öldü

Kaynak: İHA
Düğün çıkışı facia: Biri bebek 4 kişi öldü

Batman'da bir düğünden çıkan davetlilerin bulunduğu araca tır çarptı. Kazada biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundan çıkan davetliler yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün yönetiminden çıkan tır daha sonra çok sayıda araca da çarptı.
Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya şahit olanların yaptığı ihbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerdi.

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Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaşamını yitirenler ise otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi.

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