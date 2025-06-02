Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti

Kağıthane'de düğün çıkışında kanlı vahşet yaşandı. 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) tarafından başına taşla vurularak katledildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında İstanbul Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı.

Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti

Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.

Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti​​​​​​​

TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Günyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti​​​​​​​

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti

Son Haberler
Meclis Başkanı seçimi yarın! Adaylar belli oldu
Meclis Başkanı seçimi yarın! Adaylar belli oldu
Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti
Düğün çıkışı taşlı vahşet! Yaşlı adamı katletti
Demet Akalın’ın acı günü! En yakınını kaybetti
Demet Akalın’ın acı günü! En yakınını kaybetti
Eski Deva Partili Metin Gürcan'a hapis cezası!
Eski Deva Partili Metin Gürcan'a hapis cezası!
Borsa haftaya nasıl başladı? (2 Haziran 2025)
Borsa haftaya nasıl başladı?