Düğün çıkışı tekmeli yumruklu kavga

Beyoğlu'nda bir düğün salonu çıkışında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğün salonu çıkışında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.(DHA)