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Düğün cinayetine, atılan paraların toplanması neden olmuş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokak düğününde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kavganın, oynayanların üzerlerine atılan paraların toplanması yüzünden çıkan kavgadan kaynaklandığı belirlendi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:20
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Düğün cinayetine, atılan paraların toplanması neden olmuş

Düğün cinayetine, atılan paraların toplanması neden olmuş
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(DHA)- Olayda pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenerek tutuklanan H.D.'nin (17) ailesinin oturduğu evi ise kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde önceki gece sokak düğününde çıkan kavgada H.D., pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı.

Olayda, Sedat Gizlenir hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan H.D., emniyette verdiği ifade ile kavganın düğünde oynayanların üzerine atılan paraların toplanmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Düğünde oynayanların üzerine atılan paraları toplayan çocukları dövdüğü iddia edilen H.D., iddiaya göre düğün sahipleri tarafından darbedildi. Buna öfkelenen H.D.'nin, evden getirdiği pompalı tüfekle düğündeki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AİLESİNİN EVİ KUNDAKLANDI

Öte yandan kimliği belirsiz kişiler, olayın ardından H.D.'nin ailesinin ayrıldığı eve girerek, eşyaları kundakladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından sördürüldü. Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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