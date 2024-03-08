Düğün davetlisinin çıplak kıyafeti olay oldu. Gelini gölgede bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Düğün davetlisinin çıplak kıyafeti olay oldu. Gelini gölgede bıraktı
Reddit'in 'weddingshaming' bölümünde bir kullanıcı, düğününe katılan bir misafirin giydiği kıyafeti paylaştı.

Ten rengiyle uyumlu çiçek desenleriyle süslü elbisesiyle neredeyse çıplak gibi görünen davetli, tüm gözleri üzerine çekti.

Kullanıcılar, gelini bile gölgede bırakabilecek bu cesur kıyafet seçimine bolca yorum yaptılar.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta, düğüne katılan bir davetlinin ten rengi kumaş üzerine yapıştırılmış pastel ve mücevher tonlarında çiçek aplikleriyle süslenmiş ilgi çekici elbisesi gösteriliyor.

Bu elbise, görenleri ikinci kez bakmaya itiyor.

Reddit kullanıcıları, "İlk bakışta çıplak sandım" diyerek gönderiyi popüler hale getirdiler.

Düğün davetlisinin gelinle çekilmiş fotoğrafı, Reddit'te büyük ilgi gördü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu tam anlamıyla ana karakter sendromu” diye yorumladı.

Diğer bir kullanıcı ise, "Bu, asla kamuoyuna açıklanmamalı olan bir sanat ve el işi projesi" şeklinde eleştirdi.

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