Düğün eğlencesi savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş’ta düğün eğlencesi kavgaya dönüştü! Yumruklar havada uçuştu, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Edinilen bilgiye göre olay, Divanlı Mahallesi'nde bir düğün eğlencesinde meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kavga sırasında yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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