Düğün fotoğraflarını teslim etmeyen fotoğrafçıya rekor ceza

2023 yılında düğünlerinde fotoğraf ve video çekimi için S.Ö. isimli fotoğrafçıyla 3 bin TL karşılığında anlaşan H.K çifti, çekimlerin teslim edilmemesi üzerine İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Çiftin avukatları, fotoğrafçının sürekli bahaneler üreterek 1.5 yıl boyunca çifti oyaladığını ve en sonunda iletişimi tamamen kestiğini belirtti.
REKOR TAZMİNAT KARARI
Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, yaptığı değerlendirmede fotoğrafçıyı kusurlu bularak çarpıcı bir karara imza attı. Heyet:
Çiftin ödediği 3 bin TL'nin iadesine
50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi
"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada:
"Normalde manevi tazminatlar çok daha düşük oluyor. Ancak burada mağduriyetin telafi edilemez boyutta olduğu düşünülerek normalin 15-16 katı bir tazminata hükmedildi. Bu karar emsal niteliği taşıyor" dedi.
TÜKETİCİLERE UYARI
Şahin, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu:
Düğün gibi önemli hizmetlerde elden ödeme yapılmaması
Sözleşme yapılırken teslim tarihinin açıkça belirtilmesi
Ödemelerin banka yoluyla ve belgeli yapılması gerektiğini vurguladı
YASAL SÜREÇ
Karara itiraz edilmemesi halinde:
Fotoğrafçının 53 bin TL'yi ödemek zorunda kalacağı
Ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsil edileceği
Kararın benzer davalarda referans alınabileceği belirtildi
Bu kararla birlikte, tüketici haklarının korunması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle düğün gibi önemli günlerin hatıralarının korunması noktasında hizmet verenlerin daha sorumlu davranması bekleniyor.