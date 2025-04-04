Düğün fotoğraflarını teslim etmeyen fotoğrafçıya rekor ceza

2023 yılında düğünlerinde fotoğraf ve video çekimi için S.Ö. isimli fotoğrafçıyla 3 bin TL karşılığında anlaşan H.K çifti, çekimlerin teslim edilmemesi üzerine İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Çiftin avukatları, fotoğrafçının sürekli bahaneler üreterek 1.5 yıl boyunca çifti oyaladığını ve en sonunda iletişimi tamamen kestiğini belirtti.

REKOR TAZMİNAT KARARI

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, yaptığı değerlendirmede fotoğrafçıyı kusurlu bularak çarpıcı bir karara imza attı. Heyet:

Çiftin ödediği 3 bin TL'nin iadesine

50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada:

"Normalde manevi tazminatlar çok daha düşük oluyor. Ancak burada mağduriyetin telafi edilemez boyutta olduğu düşünülerek normalin 15-16 katı bir tazminata hükmedildi. Bu karar emsal niteliği taşıyor" dedi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Şahin, tüketicilere önemli uyarılarda bulundu:

Düğün gibi önemli hizmetlerde elden ödeme yapılmaması

Sözleşme yapılırken teslim tarihinin açıkça belirtilmesi

Ödemelerin banka yoluyla ve belgeli yapılması gerektiğini vurguladı

YASAL SÜREÇ

Karara itiraz edilmemesi halinde:

Fotoğrafçının 53 bin TL'yi ödemek zorunda kalacağı

Ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsil edileceği

Kararın benzer davalarda referans alınabileceği belirtildi

Bu kararla birlikte, tüketici haklarının korunması konusunda önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle düğün gibi önemli günlerin hatıralarının korunması noktasında hizmet verenlerin daha sorumlu davranması bekleniyor.