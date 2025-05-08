Düğün günü altınlarla kaçtı: Jandarma yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün günü altınlarla kaçtı: Jandarma yakaladı

Aydın’ın Koçarlı’da düğün günü 460 bin lira değerinde altınlarla kaçan Y.M. isimli kadın jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 5 ay önce nişanlanan ve 460 bin lira değerindeki altınlarla beraber düğün günü kaçan Y.M. isimli kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, ele geçirilen altınlar ise B.K.'ya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı'da B.K. ve Y.M. isimli şahıslar 5 ay önce nişanlandı. Şahıslar evleneceği gün Y.M. isimli kadın şahıs nişanda takılan 460 bin lira değerindeki altınla düğün günü kayıplara karıştı. B.K.'nın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından detaylı araştırma sonucu Y.M. isimli kadını altınlar ile birlikte yakaladı. Ziynet eşyaları (altın) tespit edilerek B.K. isimli şahsa eksiksiz olarak teslim edildi. B.K.'nın Y.M. isimli kadın şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenilirken, Y.M. ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

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