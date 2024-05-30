Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı

Armanda adındaki gelin düğün gününde acı bir tecrübe yaşadı. Yabancı basın siteleri ise durumu anlattı.
Patronundan evlilik mesajı alan gelin mesajın devamını okuduğunda adeta yıkıldı.
Patron mesajında "Umarım düğününüz iyi geçer ve harika vakit geçirsin" diye yazdı.
Amanda adındaki gelin patronundan gelen mesajı ilk gördüğünde yalnızca ilk paragrafa okudu.
Ama asıl mesaj, mesajın devamıydı. Tekrar telefonunu kontrol eden kadın gerçeği gördü.
Mesajda şu ifadeler yer alıyordu:
Ne yazık ki şirketin seni işten çıkarmaya karar verdiğini bilmeni istiyorum. Gerçekten üzgünüm ve size gelecekte en iyisini diliyorum.
Talihsiz kadın o anları anlatırken, "Nefes alamıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.
Amanda'nın kovulmasının sebebi 'performans sorunları'ydı ancak deneme süresinin henüz dolmadığı için şirket, ayrıntılı bir açıklama yapmadan onu kovabildi.