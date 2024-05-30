Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı

Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gelin düğününden yarım saat sonra patronundan aldığı mesajla hayatı başına çıkıldı.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 1

Armanda adındaki gelin düğün gününde acı bir tecrübe yaşadı. Yabancı basın siteleri ise durumu anlattı.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 2

Patronundan evlilik mesajı alan gelin mesajın devamını okuduğunda adeta yıkıldı.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 3

Patron mesajında "Umarım düğününüz iyi geçer ve harika vakit geçirsin" diye yazdı.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 4

Amanda adındaki gelin patronundan gelen mesajı ilk gördüğünde yalnızca ilk paragrafa okudu.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 5

Ama asıl mesaj, mesajın devamıydı. Tekrar telefonunu kontrol eden kadın gerçeği gördü.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 6

Mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 7

Ne yazık ki şirketin seni işten çıkarmaya karar verdiğini bilmeni istiyorum. Gerçekten üzgünüm ve size gelecekte en iyisini diliyorum.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 8

Talihsiz kadın o anları anlatırken, "Nefes alamıyormuşum gibi hissediyordum" dedi.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 9

Amanda'nın kovulmasının sebebi 'performans sorunları'ydı ancak deneme süresinin henüz dolmadığı için şirket, ayrıntılı bir açıklama yapmadan onu kovabildi.

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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 10
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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 11
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Düğün günü iş yerinden gelen mesaj yeni gelini yıktı 12
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