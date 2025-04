Düğün iptal: Sydney Sweeney yedi yıllık ilişkisine acımadı!

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Sydney Sweeney ve uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Jonathan Davino, yollarını ayırdı. Son dönemde ilişkilerinin krizde olduğu yönündeki iddialar doğrulandı ve çiftin nişanı bozduğu kesinleşti.

DÜĞÜN ÖNCE İPTAL EDİLDİ, SONRA AYRILIK GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda düğün hazırlıklarının durduğu yönünde haberler çıkan çift, kısa süre sonra ayrıldıklarını duyurdu. Çifte yakın kaynaklar, Sydney Sweeney’nin yoğun iş temposu nedeniyle düğün hazırlıklarını ertelediğini ve bu sürecin ilişkilerine zarar verdiğini belirtti. Sweeney’nin kariyerine odaklanmak istediği ve şu anda tamamen projelerine yöneldiği ifade edildi.

İLİŞKİLERİ UZUN SÜREDİR SALLANTIDAYDI

İkilinin son aylarda birlikte görüntülenmemesi ve Sweeney’nin nişan yüzüğünü takmaması, ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. People dergisine konuşan bir kaynak, “O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı” dedi.

AŞK MI ALIŞKANLIK MI?

Bazı iddialara göre, çiftin ilişkisi bir süredir yalnızca alışkanlık üzerine kurulu hale gelmişti ve bitmesi zor olduğu için ayrılık erteleniyordu. Ancak düğünün iptal edilmesiyle birlikte ilişkilerine son verme kararı aldılar.

DÜĞÜN STRESİ VE AYRILIK KARARI

Çifte yakın kaynaklar, ilkbaharda gerçekleşmesi planlanan düğünün Sweeney’nin yoğun programı nedeniyle iptal edildiğini belirtiyor. 27 yaşındaki ünlü oyuncunun hem kariyer hem de özel hayatındaki baskıyı kaldıramadığı ve bu durumun ayrılığı hızlandırdığı söyleniyor.

YENİ BİR AŞK MI BAŞLIYOR?

Ayrılık sonrası Sydney Sweeney’nin "Anyone But You" filmindeki rol arkadaşı Glen Powell ile yakınlaştığı dikkat çekti. Powell’ın kız kardeşinin düğününe birlikte katılan ikili, daha önce de sette yakınlaştıkları yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Bu yeni dostluğun aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek.