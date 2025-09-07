Düğün iznindeydi, işten çıkarıldı!

SAG Hidrolik’te çalışan Ceylan Civelek, düğün iznindeyken işten çıkarıldı. Fabrikadaki sendikal faaliyetlere destek vermesinin işten çıkıralmasına neden olduğu iddia edildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlendiği Sakarya Hendek’teki SAG Hidrolik fabrikasında işçilerin başlattığı direniş 26. gününde sürüyor.

Direniş çadırında sık sık arkadaşlarına destek veren Ceylan Civelek, dün düğününe saatler kala telefonuna gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. İşsiz olarak evlenen Civelek, arkadaşlarının fabrika önünde kurduğu direniş çadırına giderek mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Birleşik Metal-İş Sendikası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek’te bulunan İtalya sermayeli SAG Hidrolik fabrikasında bir öncü üyemiz daha tazminatsız işten çıkarıldı. Düğününe saatler kala Kod 46’dan işten atıldığını öğrenen Ceylan arkadaşımız bugün gelinliğiyle direniş çadırındaydı" ifadelerini kullandı.

