Düğün kanlı bitti: Kozan’da bir genç vurulup öldü!

Olay, saat 01.00 sularında Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana etti. Düğün salonunda başlayan iki grup arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede dışarıda fiziksel kavgaya dönüştü.

Bu esnada Özcan Özçelik, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Özçelik, arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne taşındı.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özçelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak değerlendirilen T.T. isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma devam ediyor.

