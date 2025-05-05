Düğün kavgasında tekme ve yumrukların havada uçuştu

Bozoklu Düğün Salonu’nda yapılan bir düğün töreninde, henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında yükselen tansiyon, düğün alanında yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu bir arbedeye dönüştü.

KAVGA SOKAĞA YAYILDI, POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavgada, olay düğün salonunun dışına da taştı. Çevredeki vatandaşların ve salon yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. İlk gelen ekiplerin yetersiz kalması üzerine, takviye polis desteği istendi. Takviye kuvvetlerin de katılımıyla kavga kontrol altına alınmaya çalışıldı.

SİVİL POLİS MÜDAHALESİNDE GERGİNLİK ARTTI

Kargaşayı bastırmak amacıyla olay yerine sivil polis ekipleri de sevk edildi. Ancak alkolün de etkisiyle öfkelerini dizginleyemeyen bazı şahıslar, kavgayı ayırmaya çalışan polis memurlarına da tepki gösterdi. Bir sivil polis memuru, bir kişinin yere yatırılıp darbedilmesini engellemek isterken taraflar arasında kaldı. Bazı kişiler, polis olduğunu anlayamadan memura saldırmaya kalkıştı. Polisin kimliğini açıklaması üzerine saldırı son anda engellendi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ, KAVGA SONA ERDİRİLDİ

Taraflar uzun süre yatıştırılamayınca, emniyet güçleri biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Müdahale sırasında taraflardan biri, bir polis memuruna doğrudan seslenerek müdahale etmesini istedi ve üzerine yürüdü. Polis ekipleri, tarafları birbirinden uzaklaştırarak olayın daha fazla büyümesini önledi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansırken, kavgada herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.