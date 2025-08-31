Düğün konvoyu kana bulandı! 1'i ağır 6 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'nın Milas ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

