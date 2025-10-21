

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün konvoyunda plakasını gizleyip yolu kapatarak drift yaptığı tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün kimliği 19 Ekim 2025 tarihinde belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, drift atmak, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmak, tescil plakasında değişiklik yapmak veya okunmasını engellemek ve başkalarını tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlama yapmak maddelerinden toplam 52 bin 187 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olay, düğün konvoylarında yapılan tehlikeli gösterilerin oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.