Düğün konvoyunda feci kaza

Körfez ilçesi Tütünçiftlik D-100 Karayolu Yeniyalı üstgeçidi altında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Körfez’de ikamet eden aile, ilçedeki düğüne gitmek üzere 16 ES 341 ve 41 AYZ 386 plakalı otomobilleri ile yola çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle 2 otomobil ve 41 AKG 187 plakalı hafif ticari araç zincirleme şekilde kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2'si çocuk 6 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik uzun süre aksadı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.