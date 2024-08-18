Düğün konvoyunda iki grup birbirine girdi! Tekmeler yumruklar havada uçuştu bıçak çekildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün konvoyunda iki grup birbirine girdi! Tekmeler yumruklar havada uçuştu bıçak çekildi

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıkarken, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Şahıslardan birinin bıçak çektiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kavga yaşandı.

İddiaya göre, düğün konvoyunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken, gruplar arasındaki tartışma bir anda şiddetlenerek yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÇEKİLDİ

Kavga sırasında birkaç kişi bir şahsı yumruk ve tekmelerle döverken, düğün konvoyundaki bir kişi ise karşı taraftaki bir şahsa bıçak çekti. İki grubun kavgasını yine düğün konvoyundaki şahıslar ayırdı.

İki grup kavga sonrasında olay yerinden ayrılırken, yaşanılan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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