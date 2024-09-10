Düğün konvoyunda trafik kaosu: 4 sürücüye 13 bin 800 lira ceza

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, trafikte sorun oluşturan 4 sürücüyü tespit etti.

34 PMP 04 plakalı araç sürücüsü R.G., 34 MKU 53 plakalı araç sürücüsü R.C.B., 34 KND 694 plakalı araç sürücüsü M.B.B., ve 34 DLD 980 plakalı araç sürücüsü D.K. isimli şahıslara, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "trafik akışını engelleme" gibi ihlallerden dolayı toplam 13 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücüler adli işlem yapılmak üzere Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi'ne teslim edildi.