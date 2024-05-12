Düğün konvoyunda yolu kapatanlara ceza yağdı

İstanbul Küçükçekmece’de bir grup sürücü düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapattı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konvoyda bulunan sürücüleri tespit eden polisler 4 sürücüye ceza kesti.

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı. Trafiği engelleyen 4 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.