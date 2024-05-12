Düğün konvoyunda yolu kapatanlara ceza yağdı

Kaynak: İHA
Düğün konvoyunda yolu kapatanlara ceza yağdı
İstanbul Küçükçekmece’de düğün konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatanlara ceza yağdı. Polis ekipleri 4 sürücüye toplam 30 bin 131 lira ceza verdi.

İstanbul Küçükçekmece’de bir grup sürücü düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapattı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konvoyda bulunan sürücüleri tespit eden polisler 4 sürücüye ceza kesti.

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı. Trafiği engelleyen 4 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Son Haberler
Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi Spor
Karagümrük sahaya çıkar çıkmaz gol yedi
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı Spor
Cadiz kabustan penaltıyla uyandı
Antalya’yı dolu vurdu Yerel Haberler
Antalya’yı dolu vurdu
Ukrayna Rusya’yı vurdu. Onlarca yaralı var Dünya
Ukrayna Rusya’yı vurdu. Onlarca yaralı var
TOKİ mağdurları sokağa çıktı. '5 yıl geçti evler yapılmadı, ödemeler 20 bine çıktı' Gündem
TOKİ mağdurları sokağa çıktı. '5 yıl geçti evler yapılmadı, ödemeler 20 bine çıktı'
Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu Yerel Haberler
Erzurum'da yağışlı hava etkili oldu
Feci kazada 1 ölü 4 yaralı Gündem
Feci kazada 1 ölü 4 yaralı