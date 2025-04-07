Düğün maliyetlerindeki artışa yeni çözüm: Yarım düğün modeli

2024 yılında düğün maliyetlerindeki yüzde 69'luk artış, evlenecek çiftleri yeni çözümler bulmaya yöneltti. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası'nın hazırladığı "yarım düğün" modeli, bu ihtiyaca cevap veriyor.

2 SAATLİK KISA DÜĞÜN PAKETLERİ BAŞLIYOR

Yeni sistemde çiftler, nikah töreninin ardından sadece 2 saat süren kısa bir kutlama yapabilecek. İstanbul Düğün Salonları İşletmeciliği Odası Başkanı Adem Sönmez, "Cumartesi ve pazar günleri 13.00-17.00 saatleri arasında sunulacak bu paketler, çiftlere yüzde 50 tasarruf sağlayacak" açıklamasını yaptı.

SALONLAR İÇİN DE AVANTAJLI

Sektör temsilcileri, yarım düğün modelinin salonlar açısından da avantajlı olduğunu belirtiyor. Aynı gün içinde iki farklı düğün organizasyonu yapabilme imkanı sunan bu sistem, salonların verimliliğini artırmayı hedefliyor.

KDV İNDİRİM TALEBİ YİNELENDİ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, sektördeki maliyetleri düşürebilmek için KDV oranlarının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi talebini tekrarladı. Yapılacak indirimin hem salon işletmecilerine hem de çiftlere önemli bir rahatlama sağlayacağı ifade edildi.