2023 yılının haziran ayında evlenen konservatuvar mezunu Hasan Başkaya ile amatör olarak şarkı söyleyen memur eşi Öznur Başkaya’nın, düğün girişinde söyledikleri türkü başlarına bela oldu.

ÖNCE TEBRİK ETTİ SONRA DAVA AÇTI

Çift düğün girişinde Ankaralı Coşkun’a ait “Ne Bilsin Eller şarkısını seslendirdi. O anlar sosyal medyada viral olurken, düğün sayfalarında paylaşıldı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti.

İlerleyen günlerde sanatçının şikâyetçi olduğu ve uzlaşma kapsamında 300 bin lira talep ettiği öğrenildi. Çift, videodan hiçbir maddi kazanç elde etmediklerini belirterek bu rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylediler.

TİCARİ KAZANÇ ELDE ETMEDİK

Hasan Başkaya, “Önce tebrik etti, sonra yorumunu sildi ve dava süreci başladı. Biz şarkıyı severek söyledik, ticari bir kazanç elde etmedik. Yine de davayı geri çekmesi ve birlikte same söylememiz için kendisine çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Başkaya çifti, telif hakları konusundaki yasal boşluklara da dikkat çekerek, bu durumun birçok müzisyeni ve sanatseveri yakından ilgilendirdiğini vurguladı.