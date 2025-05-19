Düğün pastası yerine 21 katlı burma kadayıf ikram ettiler

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da dünyaevine giren çift, düğün pastası yerine 21 kattan oluşan kentin tescilli burma kadayıfını tercih etti.


Furkan Altunhan ve Sude Bucak çifti, merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girerek mutluluklarını akrabaları ve yakınlarıyla paylaştı.

aw457871-02.jpg

Nikah merasiminde çiftin şahitliğini, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve 10 iş adamı yaptı.
Vali Zorluoğlu, çifte, "Yüce Allah, hem sizler hem aileleriniz hem de milletimiz için hayırlı evlatlar nasip etsin" dileklerinde bulundu.
Nikahın ardından genç çift, düğün pastalarını klasik düğün pastası yerine, 21 kattan oluşan kentin geleneksel, tescilli tatlısı burma kadayıf tercih etti.
Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikramda bulundu.

Son Haberler
Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü
Ağabeyini ve yengesini acımadan vurdu! 1 ölü, 1 yaralı
Ağabeyini ve yengesini acımadan vurdu! 1 ölü, 1 yaralı
Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
Ekrem İmamoğlu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
Altında ikinci dalga uyarısı! İslam Memiş 'Ben olsam' diyerek açıkladı
Altında ikinci dalga uyarısı! İslam Memiş 'Ben olsam' diyerek açıkladı
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı
Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarlarına saldırı