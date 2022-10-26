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Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! Etraftakiler çay eşliğinde izledi

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğün salonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında nedeni bilinmeyen çıkan tartışma, yerine tekme tokat kavgaya bıraktı. Çıkan kavga düğün salonundan sokağa taştı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:11
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Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! Etraftakiler çay eşliğinde izledi

Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! Etraftakiler çay eşliğinde izledi
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DHA

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğün salonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, düğün salonunda tarafların birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdığı, kavgadan kaçmaya çalışanları da kovalayanlar olduğu görüldü.

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Düğün salonunda tekme tokatlarla kavga etmeye başlayan taraflar, bir süre sonra sokağa çıktı. Sokak ortasında kavga eden tarafları, çevredekilerin çay eşliğinde izlemeleri de dikkat çekti.

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