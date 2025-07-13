Düğün salonunda korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA
Düğün salonunda korkutan yangın: 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonunun asansör bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, düğün devam ettiği sırada salonda iki kez elektrik kesintisi yaşandı.

Ardından asansör bölümünden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Salon kısa sürede karanlığa gömülürken içerisi dumanla kaplandı. Davetliler büyük panik yaşarken salonda bulunanlar kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Bu sırada asansörde mahsur kalan iki kadın ve iki çocuğun çığlıkları duyuldu.

Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek asansörü aşağıya indirirken, dumandan etkilenen dört kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Düğün salonu yetkilileri etkinliği sonlandırarak salonu boşalttı. Yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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