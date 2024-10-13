Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Davetlilerin kaçıştığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Bir farklı kavga ise Pamukova ilçesindeki düğünde meydana geldi, o anlarda kameralara yansıdı.

Sakarya'da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaşanan kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, bir diğer kavga ise Pamukova Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğünün ardından yaşandı. Salondan ayrılan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir gerginlik yaşandı. Sokağa taşan tartışma kameralara yansıdı.

Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

Düğün salonunda yumruklar konuştu! Davetliler böyle kaçıştı

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