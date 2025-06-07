Düğün salonunu kana buladı! Vahşette 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Siirt'in Kurtalan ilçesi Sare Düğün Salonunda silahlı saldırı yaşandı. Meydana gelen vahşette 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Sare Düğün Salonuna giren A. A. isimli şahıs silahla dehşet saçtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Adnan Pekgöz'ün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırganın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Düğün salonunu kana buladı! Vahşette 1 kişi öldü

Düğün salonunu kana buladı! Vahşette 1 kişi öldü

Düğün salonunu kana buladı! Vahşette 1 kişi öldü

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