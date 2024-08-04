Düğün sırasında damat tarafına duş aldırdılar

Hatay'ın Erzin ilçesine 1900’lü yılların başında yerleşen Girit asıllı Türkler, geleneklerini bir asırdan fazladır sürdürüyor.
Vatandaşlar, kültürlerinden uzaklaşmadan hayatlarına devam ederken, geçtiğimiz gün Turunçlu Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde de ‘damat tarafını ıslatma’ geleneğini yinelediler.
DAMAT TARAFINA DUŞ ALDIRDILAR
Düğün sırasında damat tarafını ıslatan kız tarafı, hortumla su tutarak şampuanla erkek tarafına adeta duş aldırırken, ortaya komik anlar çıktı. Sırılsıklam ıslanan erkek tarafı, düğüne ve davul zurna eşliğinde oynamaya ıslak şekilde devam etti.
DÜĞÜNLERE EĞLENCE KATIYOR
Vatandaşlar, geçmişten gelen asırlık geleneği günümüzde de devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yapılanların düğünlere eğlence kattığını aktardılar.