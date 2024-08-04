Düğün sırasında damat tarafına duş aldırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün sırasında damat tarafına duş aldırdılar

Hatay’da düğün sırasında şampuan ve hortumla davul zurna eşliğinde damat tarafına duş aldırılırken, o anlar izleyenleri gülümsetti.

Hatay'ın Erzin ilçesine 1900’lü yılların başında yerleşen Girit asıllı Türkler, geleneklerini bir asırdan fazladır sürdürüyor.

Vatandaşlar, kültürlerinden uzaklaşmadan hayatlarına devam ederken, geçtiğimiz gün Turunçlu Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde de ‘damat tarafını ıslatma’ geleneğini yinelediler.

DAMAT TARAFINA DUŞ ALDIRDILAR

Düğün sırasında damat tarafını ıslatan kız tarafı, hortumla su tutarak şampuanla erkek tarafına adeta duş aldırırken, ortaya komik anlar çıktı. Sırılsıklam ıslanan erkek tarafı, düğüne ve davul zurna eşliğinde oynamaya ıslak şekilde devam etti.

DÜĞÜNLERE EĞLENCE KATIYOR

Vatandaşlar, geçmişten gelen asırlık geleneği günümüzde de devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, yapılanların düğünlere eğlence kattığını aktardılar.

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