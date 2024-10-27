Düğün yemeğinden 50'den fazla davetli zehirlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğün yemeğinden 50'den fazla davetli zehirlendi

Kocaeli Sünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavdan 50’nin üzerinde davetli zehirlendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan sonra 50'den fazla kişi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bugün saat 14.00 civarında düzenlenen düğünde, yaklaşık 300 davetli pilavdan yedi. Akşam saatlerinde bazı konuklar rahatsızlanarak Gebze ve çevresindeki hastanelere gitmeye başladı. Ayrıca, evlerinde fenalaşan bazı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren hastalar arasında çocuklar da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve tedavi süreçleri devam ediyor.

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