Düğün yolculuğu kabusa döndü. Araçtaki çocuk kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğün yolculuğu kabusa döndü. Araçtaki çocuk kurtarılamadı

Düğüne giden aile kaza yaptı. Şarampole devrilen araçta 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt’te yakınlarının düğününe giden ailenin içinde olduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Ceren Gevher (4) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siirt-Bitlis kara yolu, Yenice Karakolu mevkisinde meydana geldi. Bitlis’ten Diyarbakır’daki yakınlarının düğününe gitmek için Bitlis’ten yolan çıkan ailenin içinde bulunduğu Taşkın Gevher yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 5 kişi yaralandı.

dugune-giden-ailenin-otomobili-sarampole-656015-194394.jpgİhbarla olay yerine Siirt ve Bitlis’ten çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ceren Gevher ile otomobil sürücüsü babası Taşkın Gevher, Baykan Devlet Hastanesi’ne, diğerleri ise Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ceren Gevher, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taşkın Gevher de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ceren'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Elazığspor tribün lideri Mücahit Biçer'den kötü haber
Elazığspor tribün lideri Mücahit Biçer'den kötü haber
Akran zorbalığı cezasız kalmadı! Kız öğrenciyi darbeden 4 liseli tutuklandı
Akran zorbalığı cezasız kalmadı! Kız öğrenciyi darbeden 4 liseli tutuklandı
Müsavat Dervişoğlu, 'duy Erdoğan, dur Bahçeli' diyerek açıkladı
Müsavat Dervişoğlu, 'duy Erdoğan, dur Bahçeli' diyerek açıkladı
Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme
Promosyon yarışı sürüyor! Vakıfbank'tan emeklilere rekor ödeme
Boğaziçi'nde öğrenciler boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı
Boğaziçi'nde öğrenciler boykot ettiği ‘işgal kafe’ Ethos, kepenk kapattı