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Düğünde 9 yaşındaki yeğenini vuran dayı teslim oldu  

Samsun'da düğünde kız alma meresimi sırasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu kazara 9 yaşındaki yeğinini vuran dayı jandarmaya teslim oldu.  

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 20:33
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Düğünde 9 yaşındaki yeğenini vuran dayı teslim oldu  

Düğünde 9 yaşındaki yeğenini vuran dayı teslim oldu  
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Olay, Canik ilçesi Başalan Mahallesi Çakırlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra G. ile Murat T. çiftinin düğün töreninde erkek tarafı, gelin almak için kız tarafının evinin önüne gitti. Bu sırada tabancayla havaya açılan ateşte kurşunlardan biri düğün evinin önünde bulunan 9 yaşındaki ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencisi Yasin E.T.'nin karnına isabet etti.

Çocuğun sol karın boşluğundan giren mermi arka kısmından çıktı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ameliyata alındı. Anne Ferdane T., oğlu sedye ile hastaneye girerken başını okşayıp teselli etmeye çalıştı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma yaptığı araştırma sonucu Yasin E.T.'nin yaralanmasına sebep olan merminin dayısı R.Ö.'nün tabancasından çıktığını tespit etti.

R.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak R.Ö. Gökçepınar Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu. Ameliyata alınan çocuğun daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

                                         

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