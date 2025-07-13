Düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi yaraladı

Konya'da düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişinin yaralanmasına sebep olurken, şüpheli kaçtı.


Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (19), düğün esnasında tüfek ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.C. yakınları tarafından kendi imkanları ile S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken olay sonrası kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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