Düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi yaraladı



Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (19), düğün esnasında tüfek ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.C. yakınları tarafından kendi imkanları ile S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken olay sonrası kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.