Düğünde atılan havai fişek buğday tarlasını küle çevirdi

Kaynak: İHA
Düğünde atılan havai fişek buğday tarlasını küle çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kır düğününden atıldığı öne sürülen havai fişeğin yol açtığı yangında 15 dönüm buğday ekili alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi’nde kır düğünü yapılan salonda kutlamalar sırasında havai fişek atıldı. Havai fişekten çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, hemen yakında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan tamamen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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