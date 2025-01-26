Düğünde başlayan kavga sokakta bitti! Birbirlerine girdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taştı. B.K, isimli kişi tabanca ile ateş etti. B.D, ve O.C, isimli kişiler yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alındı. B.K.'nın olayda kullandığı tabanca ise ele geçirildi.

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Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.D. ve O.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri düğün salonunun önündeki sokakta çalışma gerçekleştirdi. Polis, olayla ilgili incelme başlattı.

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

Düğün çıkışında silahlı kavga; 2 yaralı

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