Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğünde bıçaklı sopalı kavga: 2 ağır yaralı

Niğde'ye bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde bir düğünde kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğünde M.E.(35), M.E.(37) ile P.E.(23), D.E.(15) ve S.E. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. ile M.E. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine düğün yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan 2 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılar M.E. ve M.E.’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karışan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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