Düğünde çıkan çatışşmada tabancayla vuruldu

Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan çatışmada tabancayla vurulan Ö.Ö., ağır biçimde yaralandı.

Vaka, gece vakitlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde yer alan bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğün salonunda iki grup arasında başlayan münakaşa, dışarıda kavgaya dönüştü. Çatışma esnasında Ö.Ö., kimin ateşlediği bilinmeyen tabancayla vuruldu.

Bedeninin farklı bölgelerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Ö.Ö., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö., buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Ö.Ö.’nün hayati riskinin bulunduğu aktarıldı.

