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Düğünde damada büyük şok. Davetliler bile şaşkına döndü

Büyükçekmece'de evlenen çiftin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı şaka görenleri şaşkına çevirdi. Üzerinde "Acı Kaybımız" yazılı çelenk ile düğün salonuna gelen davetliler yakalarına ise damadın fotoğrafını taktı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:36
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Düğünde damada büyük şok. Davetliler bile şaşkına döndü

Düğünde damada büyük şok. Davetliler bile şaşkına döndü
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Geçtiğimiz günlerde İlhan ve Sema Yıldız çifti, Büyükçekmece’de yaptıkları düğün ile dünya evine girdi. Düğün sırasında çiftin arkadaşları bir sürpriz yaparak salona "Acı Kaybımız" yazılı çelenk ve güneş gözlükleri ile girerken, yakalarına ise damadın fotoğrafını taktı. Düğündeki davetliler şaka karşısında önce şaşkınlık yaşadı.

Evlenen arkadaşları için adeta bir cenaze merasimi düzenleyen grubu gören gelin ve damat ise şakayı gülerek karşıladı. Damat’ın ağabeyi Kadir Yıldız, düğün öncesi İlhan Yıldız’ın ‘Acı Kaybımız’ yazılı fotoğrafını sosyal medyadan da paylaşırken, yaşanan o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İLHAN’A BİR ŞEY Mİ OLDU? KAZA MI GEÇİRDİ?’

Damat İlhan Yıldız’in ağabeyi Kadir Yıldız, yaptıkları şaka ile ilgili, “Günümüz çağında insanlar arasında, evlenenler bir tünele girmiş gibi bir algı var. Biz de bundan esinlenerek böyle bir şey yaptık. Birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir fikirdi. ‘Acı kaybımız yazılı bir çelenk yapalım’ dediler. Hatta daha sonra arkadaşlarımdan biri ‘Acı Kaybımız’ yazılı resmin fotoğrafını çekmiş. Ben de sosyal medyada paylaştım.

Çok geri dönüşler aldım. ‘İlhan’a bir şey mi oldu? Kaza mı geçirdi?’ diye. Ben de evlendiğini söyledim. Sonrasında biz bu şakayı sosyal medyada da paylaştık. İyi ve kötü yorumlar geldi. Bu tamamen espri, mizah amaçlı çekilen bir videodur. Kız tarafının herhangi bir tepkisi olmadı ve gayet güzel karşıladılar” dedi.(AA)

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