Düğünde gözaltı ortalığı karıştırdı

Kaynak: DHA
Düğünde gözaltı ortalığı karıştırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis, hakkında arama kararı bulunan kişiyi sokakta yapılan düğün sırasında gözaltına almak istedi. Bir grup ekiplere mani olmak isterken çıkan arbedede polis, biber spreyi ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta gerçekleşti. Uyuşturucu madde ticaretinden birçok suç kaydı bulunan Olcay B.’nin bir düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği timleriyle birlikte harekete geçti.

Düğüne giden ekipler, Olcay B.’yi gözaltına almak istedi. Bu sırada zanlının yakınları, polis kuvvetlerine engel olup şüpheliyi teslim etmek istemeyince ekipler biber gazı kullanıp havaya ateş açarak topluluğu dağıttı. Yaşanan arbede esnasında fenalaşan bir kadın ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olcay B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Edirne’deki sınır kapılarından, 4 milyondan fazla kişi geçiş yaptı
Edirne’deki sınır kapılarından, 4 milyondan fazla kişi geçiş yaptı
Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü
Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü
Nefes borusuna cips kaçan çocuğu şoför kurtardı
Nefes borusuna cips kaçan çocuğu şoför kurtardı
Bıçaklanan Suriyelinin durumu ağır
Bıçaklanan Suriyelinin durumu ağır
Güvenlik görevlisinin elindeki silah kazayla ateş aldı
Güvenlik görevlisinin elindeki silah kazayla ateş aldı