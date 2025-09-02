Düğünde gözaltı ortalığı karıştırdı

Olay, akşam saatlerinde İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Doğru Sokak’ta gerçekleşti. Uyuşturucu madde ticaretinden birçok suç kaydı bulunan Olcay B.’nin bir düğünde olduğu bilgisine ulaşan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği timleriyle birlikte harekete geçti.

Düğüne giden ekipler, Olcay B.’yi gözaltına almak istedi. Bu sırada zanlının yakınları, polis kuvvetlerine engel olup şüpheliyi teslim etmek istemeyince ekipler biber gazı kullanıp havaya ateş açarak topluluğu dağıttı. Yaşanan arbede esnasında fenalaşan bir kadın ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olcay B. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.