Düğünde halay başı olamadı, ortalığı birbirine kattı

Hatay'da bir düğünde korku dolu anlar yaşandı. Düğüne katılanlar arasında yaşanan halay başı mendili tartışması sonrasına alkolü bir kişi, Esin Solist'e saldırdı. Saldırı anında alkollü adam, kadının boğazını sıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay sırasında, şarkıcı kadın zor anlar yaşadı.

"BURAYI TARATIRIM"

Saldırganın yaklaşık 45 dakika önce de başka bir kişiyle tartıştığını belirten Esin Solist, adamın kendisine öncelikle "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz yoksa burayı taratırım." dediğini söyledi.

"Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı." diyen kadın, "Birinin iki kadeh içip ‘Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum." dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.