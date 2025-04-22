Düğünde halay başı tartışmasında bıçaklar çekildi

Kaynak: İHA

Siirt'te bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.


Olay, Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü.

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Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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