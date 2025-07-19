Düğünde ilginç durum! Misafirlik için yatırım planı gibi...

Kaynak: İHA

Bursa'da dünya evine giren çifte, damat ve gelinin arkadaşlarının takı tercihleri dikkat çekti.

Bursa'da düğünde yaşanan ilginç durum, takı kamerasına yansıdı. Dünya evine giren çifte, herkes sıra ile takısını takmak için sıraya girdi. Kimi para, kimi altın takıp mutluluklar dilerken, bir grup genç ise taktığı takı ile dikkat çekti. Damat ve gelinin yakın arkadaşları kendi aralarında topladıkları para ile Playstation 5 satın aldı. Takı sırası onlara geldiğinde, damada oyun konsolunu, geline ise kolunu hediye etti.

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Fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen gençler, salondaki davetliler tarafından da büyük alkış topladı. Gençlerin, yaptığı bu ilginç takı merasimi milyonlarca kişi tarafından izlendi. Herkesin yorumu ise "Misafirliğe gittiklerinde canları sıkılmasın diye önceden önlem almışlar" oldu.

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