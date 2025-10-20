İzmir’in Kiraz ilçesi Haliller köyünde yaşayan 13 yaşındaki B.H., cumartesi akşamı ailesiyle katıldığı bir düğünde kayboldu. Okul bahçesindeki düğünde bir süre sonra kızlarını göremeyen aile, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Jandarmaya haber verilmesiyle ekipler harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ve AFAD ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdi. Yoğun çalışmalar sonucu B.H., evinin yakınlarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, ailesinden izinsiz bir arkadaşıyla gezmeye çıktığını, ardından korkuya kapılarak saklandığını ifade etti.

Aile, kızlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, jandarma olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bölge sakinleri, ekiplerin hızlı müdahalesine teşekkür etti.