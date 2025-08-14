Düğünde maganda kurşunu: 1 yaralı, 1 tutuklama

Tokat / Bayram Kale

Olay, dün akşam saatlerinde Erbaa ilçesine bağlı Çevresu köyünde düzenlenen Onur ve Hayriye Kip çiftinin düğününde meydana geldi. Düğüne katılan Caner Yılmaz (30), kutlamalar sırasında ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş etmeye başladı.

Bir süre sonra tabanca tutukluk yapınca Yılmaz, silahı kontrol etmek istedi. Bu sırada silah ateş aldı ve çıkan kurşun, düğünde bulunan davetlilerden Hasan Pamuk’a (27) isabet etti.

Omzundan yaralanan Pamuk, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Pamuk, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Caner Yılmaz, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.