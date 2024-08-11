Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2’ye çıktı

Kaynak: İHA
Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2’ye çıktı

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde, düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu Hüseyin Ölçücü'nün ardından Bilal Yetim de hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde bir düğünde meydana geldi. Maganda kurşunlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Ölçücü, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bilal Yetim ise yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli olarak tespit edilen Muhterem D. (65) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

aw265001-02.jpg

aw265001-01.jpg

Son Haberler
Acun Ilıcalı kancayı attı Spor
Acun Ilıcalı kancayı attı
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü Yaşam
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Gündem
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı Yaşam
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti Magazin
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti
Edirne'de 19 kaçak yakalandı Gündem
Edirne'de 19 kaçak yakalandı
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza Yerel Haberler
Kurt yavrusu besleyene büyük ceza