Düğünde maganda kurşununda ölü sayısı 2’ye çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde bir düğünde meydana geldi. Maganda kurşunlarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hüseyin Ölçücü, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bilal Yetim ise yaklaşık 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli olarak tespit edilen Muhterem D. (65) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.