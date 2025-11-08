İslahiye'nin Sulumağara Mahallesi'nde, Elif Esra Bilben ile Hakan Kaya çifti için sokakta düğün yapıldı. Mahalle muhtarı Şehmus Özer, düğüne gelen davetlileri silah konusunda uyaran bir pankart hazırlattı. Düğünde havaya silahla ateş edilmesini önlemek için, ‘Silaha hayır, düğünümüzde ateşli silahlarla havaya ateş açan misafirimiz değildir, dostumuz hiç değildir' yazılı pankart alana asıldı. Pankartı gören davetliler ise uyarıyı dikkate alıp, silahla ateş açmadı.

'SİLAHLA EĞLENCE OLMAZ'

Düğünlerde silah atılmasına karşı olduğunu, hiç kimsenin başkasının mutluluğunu acıya dönüştürme hakkı olmadığını belirten ve gittiği düğünlerde pankartı asmaya devam edeceklerini söyleyen muhtar Özer, "Tüm Sulumağara halkına silah sıkmadıkları için teşekkür ediyorum. Annelerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız çok mutlu, kimse korkmadan eğleniyor. Geleneksel dedikleri silah sıkma saçmalığını artık mahallelerde istemiyoruz. Kimse silah sıkmasın. Silahla eğlence olmaz, silahla kimse onurlandırılamaz ve kimse şeref kazanamaz. Masum insanların canını yakmaya hiç kimsenin hakkı yok” diye konuştu.