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Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 02:59
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Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

 

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