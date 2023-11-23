Düğünde silahlı kavga. En mutlu günde kan aktı

Kahramanmaraş'ta bir düğünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Azat G. (16), silahla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta yapılan düğünde taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Azat G., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislerin olay yerine gitmesiyle taraflar dağılırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Azat G., ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Azat G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, Azat G.'yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.