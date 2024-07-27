Düğünde tabancası ateş aldı; kendisi öldü, arkadaşı yaralı

Kaynak: DHA
Düğünde tabancası ateş aldı; kendisi öldü, arkadaşı yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğünde, tabancasının şarjörünü değiştirirken silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Hasan Gürsoy (64) hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı Vakkas Eryalçın ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğüne katılan Hasan Gürsoy, tabancasıyla ateş ettikten sonra şarjörü değiştirmek istedi. Bu sırada tabanca kazara ateş aldı ve Hasan Gürsoy ile Vakkas Eryalçın yaralandı.

Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Gürsoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Gürsoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Vakkas Eryalçın'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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