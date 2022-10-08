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Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı 1 ölü

Kastamonu’da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:31
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Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı 1 ölü

Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kurt köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak O.Ç.’yi gözaltına aldı.

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