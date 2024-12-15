Düğündeki tartışma hastanede bitti: Baba ve oğlu yaralı

Merkeze bağlı Taşkapı köyünde dün akşam düğünde karşılaşan Sezgin Altay ve Fikret G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fikret G., aralarında husumet bulunan Sezgin Altay ve oğlu Cemali Altay'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düğün çıkışı tekmeli yumruklu kavga

Olayın şüphelisi Fikret G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen baba-oğul cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastane önünde polis ve jandarma ekipleri tedbir alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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